Bergomi e l’elogio ai nerazzurri | Contro il Sassuolo poteva essere una partita trappola Dimarco ha deciso il match

Bergomi elogia i nerazzurri dopo la vittoria contro il Sassuolo. L’ex difensore ha detto che la partita poteva essere una trappola, ma l’Inter ha dimostrato carattere. A decidere è stato Dimarco, che ha regalato la vittoria ai nerazzurri.

Il rotondo successo dell' Inter contro il Sassuolo non deve trarre in inganno i tifosi nerazzurri. Negli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha analizzato la prestazione della squadra di Cristian Chivu, evidenziando come l'inizio della gara non sia stato privo di rischi. Secondo lo "Zio", i nerazzurri hanno rischiato di finire in una gara complicata simile a quella vista a Cremona, rischiando su un paio di ripartenze avversarie prima di sbloccare la situazione.

Il Milan si prepara a affrontare il Sassuolo in una sfida che si preannuncia insidiosa.

