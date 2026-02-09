La situazione alla Berco si fa sempre più tesa. A Copparo, i lavoratori continuano a lavorare, ma temono che presto possano perdere il posto. Intanto, a Castelfranco Veneto, la fabbrica ha già chiuso e i dipendenti si trovano senza lavoro. La vertenza si muove su due fronti: da un lato la minaccia di licenziamenti collettivi, dall’altro la fine di un’epoca con la chiusura definitiva dello stabilimento.

La vertenza Berco accelera su un doppio binario: a Copparo (Ferrara) il lavoro in fabbrica c’è ancora ma sotto il rischio licenziamento mentre a Castelfranco Veneto (Treviso) la fabbrica chiude e il lavoro scompare. A partire dal 1° marzo scatterà la disdetta del contratto aziendale, mentre è già stata avviata la procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori Berco dello stabilimento di Copparo, in provincia di Ferrara. Questi licenziamenti si vanno a sommare ai 153 lavoratori già usciti con la mobilità volontaria incentivata chiusasi il 16 gennaio. In totale si parla di oltre 400 posti di lavoro coinvolti nella crisi Berco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Berco verso i licenziamenti collettivi, protesta a Copparo e chiusura a Castelfranco

Approfondimenti su Berco Vertenza

Ultime notizie su Berco Vertenza

