Benji & Fede annunciano il loro primo tour nei teatri

Benji & Fede hanno annunciato il loro primo tour nei teatri italiani. I due cantanti portano la loro musica nelle principali città e mettono in vendita i biglietti. L’annuncio ha già fatto salire l’attesa tra i fan, pronti a vedere dal vivo il duo. Le date si susseguono e le richieste sono tante, con molti che si organizzano in fretta per non perdere l’occasione.

Benji & Fede annunciano il loro primo tour nei teatri delle principali città italiane. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà con la data zero nella loro città natale, sabato 3 ottobre a Modena, Teatro Storchi, per poi proseguire lunedì 5 ottobre a Torino, Teatro Colosseo, mercoledì 7 ottobre a Firenze, Teatro Cartiere Carrara, giovedì 8 ottobre a Bologna, Teatro Duse, domenica 11 ottobre a Pescara, Teatro Massimo, martedì 13 ottobre a Roma, Teatro Brancaccio, venerdì 16 ottobre a Milano, Teatro dal Verme, per concludersi a Napoli lunedì 19 ottobre al teatro Augusteo.

