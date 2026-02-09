Belluno supera Cagliari 3-0 e consolida il secondo posto in classifica

Il Belluno Volley ha battuto Cagliari 3-0 davanti a tanti tifosi entusiasti al palazzetto di Lambioi. La squadra di casa ha dominato l’incontro, conquistando tre punti importanti e consolidando il secondo posto in classifica. I giocatori hanno mostrato grinta e determinazione, ribaltando anche il risultato dell’andata e rispondendo alle aspettative dei supporter.

In una cornice di grande energia al palazzetto di Lambioi, il Belluno Volley ha risposto presente, ribaltando l’esito della sfida dell’andata e accendendo le speranze legate al cammino di questa stagione. La squadra ha mostrato solidità e concretezza, sfruttando la spinta del pubblico e mettendo a segno un nuovo successo in casa che consolida la posizione in classifica. la compagine dolomitica ha imposto fin dai primi scambi un ritmo mantenuto con efficacia, controllando i parziali e mettendo a referto un parziale iniziale significativo. la fase di servizio e muro si è rivelata decisiva, con consolidamenti importanti nel proseguo della gara e una gestione complessiva della ricezione molto accurata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Belluno supera Cagliari 3-0 e consolida il secondo posto in classifica Approfondimenti su Belluno Cagliari Catania-Pineto 1-3, l'Abba consolida il secondo posto in classifica L'ABBA Pineto ha conquistato una vittoria importante a Catania, battendo i locali per 3-1. Imoco domina Scandicci: vince 3-0 e consolida il primo posto in classifica Nella serata di ieri, l’Imoco Conegliano ha battuto facilmente Scandicci con un punteggio di 3-0. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Belluno Cagliari Argomenti discussi: Belluno volley sul velluto: 3-0 al Cus Cagliari; A3 maschile, 7ª e 5ª giornata di ritorno: risultati, classifiche e prossimo turno. Con fatica ma con grande carattere Il Rugby Belluno supera il Monselice nel recupero e consolida il primo posto: tre mete, finale al cardiopalma e vittoria per 15-13. Nonostante un po’ di ruggine dopo la pausa, i Grifoni resistono fino all’ultimo e allungano facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.