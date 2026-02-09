Baveno rivede il piano urbanistico | aree industriali al centro del progetto per casa e turismo sostenibile

Baveno mette mano al piano urbanistico dopo quindici anni. Il Comune ha deciso di rivedere le aree industriali, puntando a sviluppare case e turismo sostenibile. È una mossa importante per il futuro del paese, che vuole adattarsi ai cambiamenti e migliorare la qualità della vita. La revisione del piano arriva dopo molto tempo, e ora si lavora per definire come usare al meglio gli spazi, in modo più sostenibile e funzionale.

Baveno si prepara al futuro: un nuovo piano regolatore dopo quindici anni. Dopo oltre quindici anni dall'approvazione del precedente Piano Regolatore Generale Comunale, Baveno avvia un processo di revisione urbanistica. L'Amministrazione comunale ha incaricato i propri urbanisti di affrontare le problematiche sollevate dai cittadini e dagli operatori economici, con l'obiettivo di redigere una variante parziale al PRG che tenga conto delle esigenze di uno sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al diritto alla casa per i residenti. La decisione di avviare questo percorso di aggiornamento del piano regolatore segna una svolta per Baveno, una località del Verbano Cusio Ossola fortemente vocata al turismo.

