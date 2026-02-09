Baveno dopo 15 anni si lavora ad un nuovo piano regolatore
Dopo più di quindici anni, Baveno si mette di nuovo al lavoro su un nuovo piano regolatore. L’Amministrazione comunale ha deciso di aggiornare il documento, che ormai aveva bisogno di una revisione, e ha incaricato i tecnici di elaborare una nuova versione. Si tratta di un passo importante per il futuro della città, che cerca di pianificare in modo più efficace lo sviluppo e l’uso del territorio.
A Baveno arriva un nuovo Piano Regolatore generale comunale. A distanza di oltre quindici anni dall’approvazione del Piano Regolatore generale comunale, e dopo le modifiche introdotte negli anni seguenti con diverse varianti, l’Amministrazione comunale di Baveno ha dato incarico ai propri.🔗 Leggi su Novaratoday.it
