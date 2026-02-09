Basket B INTERREGIONALE Use Computer Gross terza sconfitta consecutiva La squadra paga le tante assenze per infortuni

Use Computer Gross incassa la terza sconfitta di fila. La squadra ha pagato le assenze di diversi giocatori chiave per infortuni e questa sera a Empoli ha fatto fatica contro Basket Cecina, che ha vinto con uno scarto di 20 punti. Ciano e Tosti sono stati i migliori con 10 e 12 punti, ma la squadra non è riuscita a reagire abbastanza nonostante gli sforzi. La situazione resta complicata per Use Computer Gross, che deve trovare soluzioni per superare le difficoltà e tornare a vincere.

USE EMPOLI 61 BASKET CECINA 81 USE COMPUTER GROSS: Ciano 10, Baldacci 4, Sesoldi n.e., Rosselli 8, Cipriani 9, Sakellariou 2, De Leone 8, Marini, Tosti 12, Soviero 6, Paluzzi 2, Regini. All.: Valentino. VERODOL TUSCOPHARM CECINA: Parietti, Sabotig 16, Pistolesi T. 11, Barbotti 6, Bruci 9, Saccaggi 8, Bruni 6, Turini 15, Pistolesi N. 10, Lancioni. All.: Da Prato. Arbitri: Deliallisi di Livorno e Parigi di Firenze. Parziali: 10-19; 25-38; 44-61. EMPOLI – Alla fine il tabellone recita meno 20. Terza sconfitta consecutiva per un Use Computer Gross, che adesso deve fare necessariamente quadrato e cercare di tenere botta in questo momento no, in cui sta pagando a caro prezzo le tante assenza per infortunio.

