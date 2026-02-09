Base Popolare è Petrucci il nuovo coordinatore regionale

Gian Mario Spacca torna a muoversi nel panorama politico. Questa volta ha fondato un nuovo partito, Base Popolare, e ha già scelto il nuovo coordinatore regionale: Petrucci. Il partito si prepara a partecipare alle prossime amministrative, questa volta in alleanza con “Ora”, il movimento dell’economista imolese Alberto Forchielli. La corsa si fa interessante, con due forze che cercano di conquistare il territorio e coinvolgere gli elettori.

Arriva il centro. Arriva Base Popolare. Ed il partito fondato da Gian Mario Spacca non è da solo perché correrà, anche alle prossime amministrative, in collaborazione con “ Ora “ che è il movimento creato da Alberto Forchielli, economista, un imolese con radici nell’urbinate e diventato noto al grande pubblico per le imitazioni in Tv di Maurizio Crozza. Arriva il centro con Base Popolare perché i piani di guerra sono stati messi sul tavolo nel corso del congresso regionale che si è tenuto a Civitanova. Che ha eletto come coordinatore regionale Emanuele Petrucci sindaco di Mombaroccio piccolo centro alle porte di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il movimento regionale Marche di Base Popolare cambia volto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

