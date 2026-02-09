Bando per il commercio nel San Leonardo | gli interventi realizzati

Il Comune di Parma ha dato il via a nuovi lavori nel quartiere San Leonardo. Sono iniziati gli interventi per migliorare le aree commerciali lungo gli assi principali. Le opere, finanziate con bandi comunali, puntano a rendere più vivibile e attrattivo il quartiere. La città si muove per potenziare il commercio locale e riqualificare gli spazi pubblici.

Procedono gli interventi di valorizzazione degli assi commerciali del quartiere San Leonardo realizzati attraverso i bandi del Comune di Parma. Sono particolarmente interessati dagli interventi spazi urbani in via Trento, via Venezia, via Valenti e via San Leonardo.

