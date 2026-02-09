A Bagnoli sono comparse scritte contro il sindaco Gaetano Manfredi. Il Vicesindaco Giuseppe Cirillo condanna subito le scritte intimidatorie e invita a mantenere un confronto civile e democratico. Il Consiglio Metropolitano si unisce alla condanna, chiedendo di respingere ogni forma di violenza verbale.

Cirillo condanna le scritte intimidatorie a Bagnoli: «No alla violenza verbale, il confronto resti civile e democratico». “ Esprimo, a nome dell’intero Consiglio Metropolitano e mio personale, la più ferma condanna per le scritte intimidatorie e i toni violenti rivolti al Sindaco Gaetano Manfredi durante la manifestazione odierna a Bagnoli “. Così il Vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo, in ordine alle scritte offensive rivolte al primo cittadino napoletano apparse quest’oggi su un muro nel quartiere di Bagnoli “. “L’intero Consiglio Metropolitano è unanime nel respingere ogni forma di violenza verbale e di minaccia”, ha continuato il Vicesindaco Cirillo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bagnoli: scritte contro il Sindaco Gaetano Manfredi, la solidarietà del Vicesindaco Giuseppe Cirillo e del Consiglio Metropolitano

La scomparsa di Carmine Lo Sapio, Sindaco di Pompei e Consigliere metropolitano, ha profondamente colpito la comunità e le istituzioni locali.

Questa mattina il gruppo del Pd in Consiglio Regionale ha espresso solidarietà a Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli.

