Bagni allagati ed estintori scaricati i vandali del parcheggio di via Roma adesso hanno un volto

Vandali hanno preso di mira il parcheggio di via Roma, lasciando bagni allagati e estintori scarichi. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso alcuni uomini che si muovono tra i danni, ora è più chiaro chi siano e come si siano comportati. La polizia sta analizzando le immagini per identificarli e capire cosa possa averli spinti a compiere questi atti.

Le telecamere di videosorveglianza installate nell'area di via Roma hanno ripreso i presunti autori di una serie di atti vandalici e danneggiamenti che si sono verificati all'interno del parcheggio insilato. La polizia locale di Orvieto, che si è occupata dei rilievi e di incrociare le immagini.

