Bagheria costituito il comitato cittadino per il no al referendum sula riforma della giustizia

A Bagheria è nato il comitato cittadino contro la riforma della giustizia. Diverse associazioni e partiti locali si sono uniti per sostenere il no al referendum sulla legge Nordio. Tra loro ci sono Cgil, Spi Cgil, Arci, Anpi, Alleanza Verdi Sinistra, Federconsumatori, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e il gruppo “donne per il consultorio”. La decisione arriva in un momento di forte attenzione politica e sociale sulla riforma, che divide opinioni e mobilita diverse forze della città.

Si è costituito anche a Bagheria, il comitato cittadino per il no al referendum sulla legge Nordio. Ne fanno parte le sezioni locali di Cgil, Spi Cgil, Arci, Anpi, Alleanza Verdi Sinistra, Federconsumatori, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e il comitato “donne per il consultorio”. Scopo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Bagheria Referendum Referendum costituzionale, costituito ad Ancona il Comitato per il "no" alla riforma della Giustizia Ad Ancona nasce il Comitato regionale per il “no” al referendum sulla riforma della Giustizia. Agropoli: comitato per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia è costituito Questa mattina ad Agropoli è nato ufficialmente il Comitato Cittadini per il Sì al referendum sulla giustizia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bagheria Referendum Argomenti discussi: Bagheria, costituito comitato per il no al referendum legge Nordio; Bica (FdI), Grotta Mangiapane: 400 mila euro dalla Regione per il museo virtuale; Antonio De Luca (M5S): Dimissioni Basile un’offesa a Messina, gesto irresponsabile e calcolo elettorale sulla pelle dei cittadini; Bagheria, PUG sotto la lente del M5S: Norme abrogate, lavoro senza tutele e verifiche sui conflitti di. Bagheria, costituito i comitato cittadino per il no al referendum sulla legge NordioPalermo 9 febbraio 2026 – Si è costituito anche a Bagheria, il comitato cittadino per il no al referendum sulla legge Nordio. Ne fanno parte le sezioni locali di Cgil, […] ... blogsicilia.it Costituito il comitato locale per il No al referendumPrende quota la mobilitazione politica per il referendum costituzionale sull’ordinamento della magistratura. Si è costituito infatti anche nella nostra provincia il Comitato della società civile per ... ilrestodelcarlino.it Si è costituito anche a Bagheria, il comitato cittadino per il no al referendum sulla legge Nordio. Ne fanno parte le sezioni locali di Cgil, Spi Cgil, Arci, Anpi, Alleanza Verdi Sinistra, Federconsumatori, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e il comitato “donne facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.