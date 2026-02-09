Bad Bunny presenta la sua prima sneaker signature al Super Bowl

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha svelato la sua prima sneaker firmata. La scarpa, molto attesa, ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di moda e musica. È la prima volta che il rapper porta sul campo una sua creazione di calzature, e il pubblico ha mostrato grande interesse. La presentazione è stata un colpo di scena, che ha unito sport, musica e stile in un solo momento.

Life&People.it Il Super Bowl si conferma ancora una volta palcoscenico più potente al mondo non solo per lo sport e la musica, ma anche per la moda, e, quest'anno a dominare la scena è stato Bad Bunny. L'artista portoricano ha portato sul palco dell'intervallo un'esibizione energica e carica di riferimenti alla cultura latina. Ma oltre alla performance, a catalizzare l'attenzione sono state le sneakers ai suoi piedi: le inedite adidas BadBo 1.0 "Resilience", non ancora lanciate ufficialmente sul mercato. L'interesse in Italia era già altissimo prima dello show: nell'ultima settimana le ricerche Google per parola chiave: "a che ora Bad Bunny Super Bowl" sono aumentate del 1850%, segno dell'attesa per la sua esibizione. Durante l'Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto il suo debutto come designer di scarpe. Argomenti discussi: Bad Bunny, tutte le case del rapper portoricano star del Super Bowl LX Halftime; Bad Bunny al Super Bowl: il racconto dell'halftime; Come Bad Bunny è riuscito a portare Porto Rico al Super Bowl, con tanto di matrimonio sul palco; Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all'Halftime Show. Sorpresa Lady Gaga. Super Bowl 2026, Bad Bunny trionfa all'halftime: le foto dello show. Bad Bunny all'halftime show del Super Bowl, Santa Clara, Usa, 8 febbraio 2026. Dopo l'esibizione al Super Bowl, cresce la curiosità sulla sua vita privata, ecco chi ha frequentato Bad Bunny e chi potrebbe esserci nel suo cuore. Lo show di Bad Bunny al Superbowl. In un fiore rosso e un abito celeste, indossati durante l'Halftime Show di Bad Bunny, c'erano High School Musical, Celia Cruz e Porto Rico.

