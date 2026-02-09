La performance di Bad Bunny al Super Bowl ha lasciato il pubblico senza fiato. L’artista portoricano ha regalato uno spettacolo energetico, mescolando musica, cultura e messaggi politici. È stato uno degli Halfshow più apprezzati di sempre, grazie anche alla vittoria ai Grammy appena conquistata. Gli spettatori hanno applaudito il suo carisma e la sua presenza sul palco, mentre i commentatori lo hanno definito uno degli show più riusciti della storia della finale di football americano.

È stato definito dai media e dai critici uno degli Halfshow più riusciti di sempre: Bad Bunny, fresco di vittoria ai Grammy, ha infiammato il Super Bowl con uno spettacolo in cui alla musica si sono mescolati cultura e politica. Bad Bunny conquista il Super Bowl con uno show dedicato alla cultura latina. Il cantante portoricano ha rubato la scena all’ultima metà della finale del campionato statunitense di football esibendosi per un quarto d’ora in brani che hanno reso omaggio alla cultura e alla musica latine, cantando interamente in spagnolo e invitando sul palco personaggi come Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Pedro Pasca l e Jessica Alba. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bad Bunny infiamma il Super Bowl: «L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore»

L’arrivo di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto parlare ancora di sé, ma questa volta non solo per la musica.

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato in campo un mix di cultura portoricana che ha colpito molti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Si chiama Benito Antonio Martínez Ocasio, ma tutti lo conoscono semplicemente come Bad Bunny. Questa notte ha regalato a 135 milioni di persone collegate (record assoluto) e al mondo intero l’Half time del Super Bowl più iconico, artisticamente sublime e facebook

Potente il messaggio proiettato sul maxi schermo: “L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore” #SuperBowl2026 #BadBunny x.com