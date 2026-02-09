Bad Bunny infiamma il Super Bowl | inclusione e orgoglio latinoamericano sul palco americano

Durante il Super Bowl LX a Santa Clara, Bad Bunny ha acceso il palco con il suo spettacolo. L’artista portoricano ha portato sul palco musica e energia, trasformando l’intervallo in una grande festa latina. La sua performance ha fatto esplodere il pubblico presente e ha portato in primo piano il messaggio di orgoglio e inclusione per la cultura latinoamericana.

Il Super Bowl LX, disputato ieri al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, ha visto protagonista Bad Bunny nell’attesissimo halftime show, un evento che ha trasformato l’intervallo della partita in una vibrante celebrazione della cultura latina e dell’identità americana. L’esibizione dell’artista portoricano, durata poco più di 13 minuti, ha scatenato reazioni contrastanti, tra elogi per il suo messaggio di inclusione e critiche da parte di ambienti conservatori e dell’ex Presidente Donald Trump. Bad Bunny, all’anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, ha dominato il palco fin dalle prime note di “Titi Me Preguntó”, inondando il Levi’s Stadium di ritmi salsa, reggaeton e sonorità tradizionali portoricane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Super Bowl LX

Questa domenica, allo stadio di Santa Clara, il Super Bowl ha portato sul palco Bad Bunny, mentre Jamie Foxx e Cardi B si sono seduti tra il pubblico.

Durante un concerto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, Bad Bunny ha vissuto un imprevisto mentre si preparava per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bad Bunny, Super Bowl 2026 Dakiti con Jhayco #badbunny #latino #superbowl #jhayco #shorts

Ultime notizie su Super Bowl LX

Argomenti discussi: Super Bowl, Bad Bunny infiamma l’Halftime Show e Trump attacca: Uno schiaffo agli Usa; Bad Bunny infiamma il Super Bowl, Trump: Spettacolo terribile, un affronto alla grandezza dell’America; Bad Bunny infiamma il Super Bowl, inno ai latini e scontro con Trump; Trump contro Bad Bunny: L’halftime show del Super Bowl è un affronto all'America.

Bad Bunny infiamma il Super Bowl: «L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore»Bad Bunny, fresco di vittoria ai Grammy, ha infiammato il Super Bowl con uno spettacolo tra musica, cultura e politica ... amica.it

L’Half Time Show di Bad Bunny al Super Bowl: un messaggio rivolto ai sognatori e di unità nazionaleBad Bunny, cantautore e rapper portoricano, infiamma il palco dell’Half Time Show del Super Bowl 2026 cantando in spagnolo. focusjunior.it

«Insieme, siamo l’America». E già questa frase basterebbe a raccontare lo spettacolo di Bad Bunny. Quella andata in scena al Super Bowl è stata una lettera d’amore politica all’America tutta, non una provocazione. «Solo l’amore è più forte dell’odio», recitav facebook

Ad assistere al trionfale Halftime Show di Bad Bunny dagli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara c'erano tantissime star x.com