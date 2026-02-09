Bad Bunny | dal supermercato al Super Bowl un trionfo di autenticità e orgoglio portoricano

La sua esibizione ha lasciato il segno, portando sul palco un mix di musica e passione. Con il suo stile autentico e senza filtri, Bad Bunny ha mostrato tutta l’orgoglio portoricano davanti a milioni di spettatori. Dopo aver iniziato dal supermercato, ora si presenta come protagonista di uno degli eventi più importanti nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. La sua performance ha fatto parlare e ha confermato il suo ruolo di icona globale.

Bad Bunny ha celebrato la sua identità portoricana e un messaggio di unità globale durante l’attesissimo Halftime Show del Super Bowl, tenutosi il 9 febbraio 2026. L’esibizione, seguita da 135 milioni di spettatori, ha segnato l’apice di un percorso artistico iniziato con l’album “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” nel gennaio 2025, un lavoro che ha trasformato le sue canzoni in un’esperienza culturale condivisa e profondamente personale. Il successo di Bad Bunny, al secolo Benito Antonio Martínez Ocasio, non è solo una questione di numeri e classifiche, ma di autenticità. Un anno dopo l’uscita del suo album, il giovane artista di 31 anni originario di Vega Baja, città rinomata per la Playa Puerto Nuevo e il mofongo, ha portato la sua musica e la sua identità al palcoscenico più mediatico del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bad Bunny Super Bowl

I festeggiamenti per il Super Bowl 60 sono iniziati con grande energia.

Benito Antonio Martínez Ocasio, in arte Bad Bunny, ha conquistato il pubblico durante il Super Bowl con il suo spettacolo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bad Bunny to perform at 2026 Super Bowl Halftime Show

Ultime notizie su Bad Bunny Super Bowl

Argomenti discussi: Da impiegato in un supermercato ai Grammy: chi è Bad Bunny, l’artista portoricano che vedremo al Super Bowl (e in Italia); Il trionfo di Bad Bunny ai Grammy: musica, diritti e appartenenza; Bad Bunny al Super Bowl 2026, quanto è stato pagato e perché Trump non ha partecipato; Super Bowl, i Seahawks battono i Patriots (e Trump se la prende con Bad Bunny).

Da impiegato in un supermercato ai Grammy: chi è Bad Bunny, l’artista portoricano che vedremo al Super Bowl (e in Italia)Portoricano, 10 anni fa lavorava in un supermercato, oggi è il primo artista latino a conquistare un Grammy con un album in spagnolo: ecco come è diventato la voce di una generazione ... deejay.it

Bad Bunny al Super Bowl 2026, quanto è stato pagato e perché Trump non ha partecipatoBad Bunny approda sul palco del Super Bowl anche dopo le critiche di Donald Trump per lo show in spagnolo. Quanto è stato pagato? quifinanza.it

Super Bowl, palco globale e anima portoricana Bad Bunny trasforma l’halftime show in un omaggio alle sue radici, tra reggaeton, identità e cultura pop. Con Lady Gaga e Ricky Martin, Porto Rico conquista il mondo. facebook

Ad assistere al trionfale Halftime Show di Bad Bunny dagli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara c'erano tantissime star x.com