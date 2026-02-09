Bad Bunny al Super Bowl ricorda ai nostri bambini interiori di continuare a sognare

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha regalato uno spettacolo che ha emozionato il pubblico presente e gli spettatori di tutto il mondo. Con la sua performance, il cantante portoricano ha fatto rivivere ricordi di infanzia e sogni di grandezza, portando tutti a Porto Rico e a quei momenti in cui si credeva possibile qualsiasi cosa. La sua musica e il suo modo di esibirsi hanno ricordato a tanti di non smettere mai di sognare, anche quando si cresce e la vita diventa più complicata.

A rendere il messaggio ancora più potente, le voci di Lady Gaga e Ricky Martin e la partecipazione di celebri volti latini come Pedro Pascal, Karol G e Cardi B. Eppure, tra tante star, a rubare davvero la scena è stato un bambino. Durante la performance, infatti, vediamo un bimbo seduto accanto ai suoi genitori mentre guarda Bad Bunny in TV durante il discorso di accettazione del Grammy come Miglior Album, un momento realmente avvenuto solo pochi giorni prima. Poi, la ciliegina sulla torta di questo quadretto familiare: il cantante entra in scena, accarezza la testa del bambino, lo incoraggia dicendogli di credere sempre in sé stesso e gli cede simbolicamente il suo ambito premio.

