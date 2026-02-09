Ayaneo svela la rinascita di xperia play | anteprima esclusiva

Ayaneo ha annunciato il ritorno di Xperia Play con un nuovo modello chiamato Pocket Play. Si tratta di uno smartphone dedicato al gaming, che include un gamepad scorrevole, pensato come alternativa alle console portatili e ai classici controller. L’azienda ha mostrato in anteprima questa novità, puntando su una soluzione compatta e funzionale per gli appassionati di giochi su mobile. La presentazione ha suscitato curiosità tra gli utenti, in attesa di scoprire date di uscita e prezzi.

AYANEO presenta Pocket Play, uno smartphone da gioco che integra un gamepad scorrevole come alternativa alle soluzioni tradizionali. L'annuncio riassume punti chiave quali design, prestazioni e tempistiche di lancio, basandosi sulle informazioni pubbliche disponibili e su un video ufficiale che mostra il dispositivo da diverse angolazioni. design e display del pocket play. Il design del pocket play privilegia una costruzione relativamente spesso, pensata per contenere il meccanismo scorrevole. La parte posteriore presenta una doppia housing per la fotocamera, mentre la superficie frontale ospita un display OLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz.

