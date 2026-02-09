Aversa detenuto esperto di arti marziali ferisce tre agenti | feriti in ospedale

Un detenuto esperto di arti marziali ha colpito tre agenti della polizia penitenziaria all’interno della casa circondariale di Aversa. Gli agenti sono stati feriti e portati in ospedale per le cure. L’episodio ha scosso le forze dell’ordine e riaperto il problema della sicurezza nelle carceri italiane.

Grave episodio di violenza all’interno della casa circondariale di Aversa. Un solo detenuto è riuscito infatti a provocare il ferimento di tre agenti della polizia penitenziaria, tutti successivamente trasportati in ospedale per le cure necessarie. L’uomo, di nazionalità tunisina, presenta disturbi psichiatrici ed è esperto di arti marziali. Poco prima dell’aggressione avrebbe ingerito batterie ministilo e altri oggetti. I fatti si sono verificati nel reparto 8 bis dell’istituto penitenziario. Secondo quanto riferito dal Sappe, attraverso una nota firmata dal vice segretario regionale della Campania Raffaele Munno, il detenuto avrebbe dato in escandescenze per motivi banali, avanzando con insistenza la richiesta di un trasferimento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Un detenuto straniero ha preso di mira sette agenti e ispettori durante una perquisizione nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia.

Questa mattina al carcere della Dozza, un detenuto ha seminato il caos nell’infermeria.

Argomenti discussi: Violenza ad Aversa: detenuto esperto di arti marziali ferisce tre agenti.; A San Prisco è iniziata una Nuova Era; Bonus Affitto 2026: tutte le novità, chi ne ha diritto e come ottenerlo.

