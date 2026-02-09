Il partito Avanti Psi annuncia la nomina del nuovo Direttivo nel Sannio. Mario Moccia, il coordinatore provinciale, ha presentato il team che guiderà il partito in vista del congresso del 2026. Moccia ha detto che si apre una fase nuova per il partito in provincia di Benevento, puntando a rafforzare la presenza sul territorio. La scelta mira a rinnovare l’impegno e a prepararsi alle sfide future.

“Inizia una nuova fase per Avanti PSI in provincia di Benevento”, dichiara il Coordinatore provinciale Mario Moccia, che, d’intesa con il Segretario Regionale PSI Michele Tarantino, ha nominato il nuovo Coordinamento provinciale del Partito con compiti di direzione, politica e organizzazione della rete territoriale fino alla celebrazione del congresso provinciale prevista entro il 2026. “L’incontro con il Segretario Nazionale Maraio giunto a Benevento ha segnato un momento di rinnovamento e unità, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Avanti PSI nel panorama politico sannita.” Il Coordinamento provinciale vede alla guida Mario Moccia come Coordinatore, affiancato da Maria Teresa Imparato come Vice Coordinatrice e Responsabile del progetto Avanti Sannio, e da Agostino Cumbo come Vice Coordinatore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Avanti Psi: nuovo Direttivo del Sannio

Approfondimenti su Avanti Psi

Questa mattina sono state presentate le liste per le elezioni provinciali a Benevento.

Il Gruppo Avanti-PSI in Campania esprime soddisfazione per la nomina di Enzo Maraio a assessore nella nuova giunta regionale guidata da Roberto Fico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Avanti Psi

Argomenti discussi: Avanti PSI, rinnovato il Direttivo: Moccia coordinatore provinciale, Miceli a Benevento; VG7 FLASH 9 FEBBRAIO 2026 (VIDEO).

Avanti Psi, il nuovo Direttivo del SannioIl Coordinatore Provinciale Mario Moccia ha altresì conferito a ANGELO MICELI l’incarico di Coordinatore di Avanti PSI per la città di Benevento e ha proceduto alla nomina del Coordinamento cittadino ... tvsette.net

Avanti PSI: nuovo direttivo del SannioDopo l'incontro con il segretario Maraio ... msn.com

Un convegno per il "Sì" al referendum nel cinema Vignola di Polignano e poi una cena con vecchi compagni socialisti ai quali ha riservato una performance con chitarra: Bobo Craxi, componente della segreteria nazionale di Avanti Psi, si è esibito in un canzo facebook