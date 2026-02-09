Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Questa settimana, le forze dell’ordine in Lombardia intensificano i controlli con autovelox mobili sulle strade principali. Gli agenti pattugliano le vie più trafficate, facendo rispettare i limiti di velocità e aumentando la presenza sulla strada. Si prevedono parecchi controlli, soprattutto nelle zone più frequentate, per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati sulle principali strade della Lombardia dagli agenti di polizia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato quello di garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti gli.

