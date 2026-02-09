Auto si fermano dopo il pieno al distributore | scattano le richieste di rimborso

Dopo aver fatto il rifornimento, alcune auto si sono improvvisamente fermate in modo inspiegabile. Gli automobilisti si sono ritrovati con il motore che si spegneva e niente da fare. La causa sembra essere il carburante, che secondo le prime verifiche conteneva impurità. Ora molti chiedono il rimborso e si studiano le responsabilità.

È successo nei giorni scorsi al Q8 8 di viale Malpensa 19 a Busto Arsizio, sulla strada che porta all’aeroporto milanese. Il pieno alla stazione di servizio, poi l’auto che si ferma improvvisamente. Tutto colpa del carburante che, stando a quanto finora accertato, conteneva delle impurità. È quanto successo nei giorni scorsi al distributore Q8 di viale Malpensa 19 a Busto Arsizio, sulla strada che porta all’aeroporto milanese. Al momento sono nove gli automobilisti che hanno riscontrato problemi. La società petrolifera, che controlla direttamente il punto vendita, ha fatto sapere che è stato aperto il sinistro presso la assicurazione compagnia assicurazione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

