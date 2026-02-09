Auto esce di strada e si ribalta nel campo | marito e moglie in ospedale

Questa domenica pomeriggio, lungo la Tangenziale Sud, un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata in un campo vicino alla SP 11. A bordo c’erano un marito e una moglie, che sono stati portati in ospedale per controlli. La polizia sta ancora cercando di chiarire cosa sia successo.

Paura nel pomeriggio di domenica 8 febbraio lungo la Tangenziale Sud, quando un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un campo attiguo alla SP 11. A bordo c’erano un uomo di 63 anni e la moglie di 55: entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati alla Poliambulanza di Brescia. Secondo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

