Audio Sangiuliano Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio

L'imprenditrice di Pompei, Maria Rosaria Boccia, è stata rinviata a giudizio dal gup di Roma. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre. Dovrà rispondere di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

