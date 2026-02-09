Attacchi russi a Odessa ucciso bimbo di 10 anni

Un bambino di 10 anni ha perso la vita nell’attacco russo a Odessa. La città, insieme a Kiev e Kharkiv, è sotto fuoco da giorni. I missili colpiscono infrastrutture e case, lasciando intere zone al buio e al gelo. È il inverno più duro dall’inizio del conflitto, e la popolazione si ritrova a vivere tra paura e privazioni.

Il conflitto in Ucraina. Colpita Odessa, Kiev e la regione di Kharkiv. Nell'inverno più freddo dall'inizio del conflitto, case al buio e al gelo per i missili russi contro le infrastrutture energetiche. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.

