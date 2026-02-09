Atletica Karlsruhe | Riva firma il record italiano nei 1500 indoor

A Karlsruhe, Riva ha stabilito il nuovo record italiano nei 1500 metri indoor. Durante la tappa Gold del World Indoor Tour, l’atleta azzurro ha conquistato un risultato storico davanti a tanti appassionati e concorrenti di livello mondiale. La gara si è rivelata un successo per l’Italia, con Riva che ha dimostrato di essere in grande forma.

Azzurri protagonisti assoluti a Karlsruhe, nella tappa Gold del World Indoor Tour in Germania. Nel fine settimana è andato in scena uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito mondiale indoor. Il meeting tedesco di Karlsruhe si è tinto d’azzurro grazie a una serie di risultati. A prendersi la scena è iò capolavoro di Federico Riva, che firma il nuovo record italiano dei 1500 metri al coperto. Il mezzofondista romano delle Fiamme Gialle corre in 3:33.94 all’esordio stagionale, migliorando di quasi due secondi il precedente primato nazionale di Ossama Meslek (3:35.63 nel 2024). Riva chiude al secondo posto una gara di grande spessore tecnico, alle spalle del francese Azeddine Habz, vincitore in 3:33.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

