Atalanta vietato sedersi sugli allori | contro la Cremonese è un esame di maturità

L’Atalanta si prepara alla sfida contro la Cremonese con l’obiettivo di tornare a vincere in campionato. Dopo aver conquistato una vittoria importante in Coppa Italia, i bergamaschi vogliono mettere da parte le emozioni e concentrarsi sul ritorno ai risultati. La squadra sa che non può permettersi passi falsi e dovrà dimostrare di essere pronta a superare questo esame di maturità.

Bergamo. Con l’impresa in Coppa Italia ancora negli occhi e nel cuore, l’obiettivo in casa Atalanta non può che essere uno: tornare a macinare gioco, goal e, possibilmente, vittorie anche in campionato. Alla New Balance Arena arriva la Cremonese di Davide Nicola per la sfida che, insieme a Roma-Cagliari, chiude il programma della giornata numero 24 del campionato di Serie A. Un appuntamento che la Dea non può permettersi di sbagliare e per il quale potrà contare ancora una volta sull’apporto del proprio pubblico, ancora galvanizzato dalla notte magica contro la Juventus. Dopo la sfida con il Como, dunque, i nerazzurri sono chiamati ad affrontare un altro derby lombardo contro una squadra che vive un periodo complicato e che va in cerca di punti importanti in chiave salvezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

