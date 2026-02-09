L’Atalanta torna in campo dopo aver eliminato la Juventus in Coppa Italia e punta a vincere anche contro la Cremonese, che arriva all’appuntamento come sfavorita. La squadra di Gasperini, molto favorita sul piano delle quote, gioca in casa alla New Balance Arena e cerca di mantenere il ritmo in campionato. Il calcio d’inizio è previsto per le 18:30 di lunedì 9 febbraio.

L'Atalanta, dopo aver centrato la semifinale di Coppa Italia battendo la Juventus in settimana, torna a concentrarsi sul campionato e lunedì ospita la Cremonese alla New Balance Arena. Gli orobici sono al momento settimi e non possono sbagliare questo confronto casalingo se vogliono provare a rientrare anche nella corsa per la Champions.

© Infobetting.com - Atalanta-Cremonese (lunedì 09 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Dea ampiamente favorita

Questa sera alle 18:30 l'Atalanta torna in campo contro la Cremonese alla New Balance Arena.

Questa sera alle 18:30 l’Atalanta torna in campo dopo aver eliminato la Juventus in Coppa Italia.

