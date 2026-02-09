Atalanta batte Cremonese 2-1 | vittoria di misura nel derby lombardo e avvicinamento all’Europa per i nerazzurri

L’Atalanta conquista una vittoria sofferta nel derby lombardo contro la Cremonese. La partita si è giocata sotto una pioggia battente e ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. I nerazzurri hanno segnato due gol e portano a casa tre punti importanti per avvicinarsi all’Europa. La Cremonese ha trovato il gol della bandiera, ma non è bastato a evitare la sconfitta. La sfida ha acceso il pubblico del Fulmicotone, con i tifosi che hanno visto una partita intensa e combattuta.

Derby Lombardo al Fulmicotone: L'Atalanta Supera la Cremonese in una Pioggia di Gol. La ventiquattresima giornata di Serie A ha regalato un derby lombardo infuocato, con l'Atalanta che ha avuto la meglio sulla Cremonese con un punteggio di 2-1. L'incontro, disputato il 9 febbraio 2026 presso la New Balance Arena, ha visto i nerazzurri imporsi grazie alle reti di Krstovic e Zappacosta nel primo tempo, mentre il gol di Thorsby nel finale ha servito solo a mitigare il passivo per i grigiorossi. La vittoria proietta l'Atalanta sempre più vicina alle zone europee, mentre la Cremonese continua a navigare in acque agitate, con la zona retrocessione che incombe sempre più minacciosa.

