Asti rilancia il tartufo | programmazione 2026 tra valorizzazione formazione e promozione turistica

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ad Asti si è riunito il tavolo dedicato ai tartufi per pianificare la strada da seguire nel 2026. La provincia intende rilanciare il settore con nuove strategie di promozione, formazione e valorizzazione, puntando a far crescere il turismo e valorizzare il patrimonio locale. La riunione ha messo in evidenza i primi passi concreti per rafforzare l’immagine del tartufo astigiano e coinvolgere di più gli operatori del settore.

Asti punta sul tartufo: al via la programmazione per il 2026 tra bilanci e nuove strategie. Il tavolo tartufi della Provincia di Asti si è riunito questa mattina, lunedì 9 febbraio, per fare il punto sulla situazione del settore e programmare le attività future. L’incontro, convocato dal presidente Maurizio Rasero e dal consigliere delegato al patrimonio tartufigeno, Davide Massaglia, ha visto la partecipazione di sindaci, associazioni di tartufai, rappresentanti delle categorie agricole e del turismo, oltre a esponenti delle Camere di Commercio e della Regione Piemonte. L’obiettivo principale è stato quello di definire le strategie per la valorizzazione del tartufo bianco e nero, con un particolare sulle fiere del settore e sui corsi di formazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

