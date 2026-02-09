Assalto al portavalori la fuga dei rapinatori sull’auto di una studentessa | Come un’azione di guerra

Un assalto a un portavalori si è trasformato in un inseguimento rocambolesco tra le strade tra Lecce e Brindisi. I rapinatori sono fuggiti a tutta velocità a bordo di un’auto, lasciando dietro di sé il panico tra chi si trovava sulla superstrada. Tra le persone coinvolte c’è anche una studentessa, bloccata nel traffico e testimone di un’azione che alcuni descrivono come una vera e propria “guerra”. La scena ha lasciato tutti senza parole, con le forze dell’ordine che stanno cercando

C’è anche una giovane studentessa tra le persone rimaste bloccate sulla superstrada tra Lecce e Brindisi durante l’ assalto a un portavalori. A darne notizia è il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, che parla di una «rapina compiuta con modalità paramilitari». Al momento dell’assalto, la ragazza era in auto: stava andando all’università per sostenere un esame. La giovane è stata fatta scendere dall’auto su cui si trovava e una parte della banda dei rapinatori ha usato il suo mezzo per fuggire. Gli spari contro le forze dell’ordine. Matarrelli esprime vicinanza alla studentessa e ai carabinieri intervenuti, «che hanno affrontato il commando armato con straordinario senso del dovere, rischiando concretamente la vita».🔗 Leggi su Open.online

Nella prima mattina del 5 gennaio 2025, sull'autostrada A14, si è verificato un assalto a un portavalori, che ha portato all'incendio di un'auto a Ortona e alla chiusura temporanea della carreggiata.

