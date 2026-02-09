assalto a un portavalori sparatoria con i carabinieri sulla superstrada lecce brindisi

Questa mattina sulla superstrada Lecce-Brindisi, un commando ha tentato di rapinare un furgone portavalori della ditta Btv-Battistolli. Il gruppo, composto da almeno due auto, ha bloccato il veicolo e ne è nata una sparatoria con i carabinieri intervenuti sul posto. Nessuno dei rapinatori è ancora stato catturato, mentre si cercano testimoni e immagini di eventuali telecamere. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Assalto questa mattina a un furgone portavalori lungo la superstrada statale Lecce–Brindisi dove un commando composto da almeno due auto ha fermato il furgone portavalori della ditta Btv-Battistolli. Il commando ha usato anche degli esplosivi per scardinare il tetto del furgone. I malviventi sono poi scesi dalle auto indossando tute bianche e con il volto coperto da passamontagna, imbracciando le armi: una delle due auto aveva il lampeggiante simile a quello usato dalle auto della Polizia. L’assalto è avvenuto davanti ad alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e allertato i carabinieri che sono intervenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

