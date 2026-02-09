Assalto a portavalori con finte auto della polizia a Brindisi e sparatoria con carabinieri | 2 fermati il video

Questa mattina a Brindisi due uomini hanno tentato di assaltare un furgone portavalori. Si sono presentati con auto che sembravano ufficiali, ma erano finte auto della polizia. Quando i banditi hanno fatto scendere i dipendenti, sono arrivati i carabinieri. È scoppiata una sparatoria, e i malviventi sono scappati. Alla fine, sono stati fermati due sospetti. La scena, ripresa in un video, mostra il tentativo di furto fallito e l’intervento delle forze dell’ordine.

