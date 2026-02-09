Assaltati due portavalori a Brindisi ladri sparano coi kalashnikov ma falliscono | nessun ferito

Questa mattina a Brindisi, due portavalori sono stati presi di mira da un gruppo armato. I ladri hanno sparato con kalashnikov, ma sono falliti nel loro tentativo di rapina. Prima hanno incendiato un camion per bloccare la strada, poi hanno tentato di svaligiare il portavalori, senza però riuscirci. Nessuno si è ferito. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Un commando armato di kalashnikov ha prima incendiato un camion per bloccare la strada e poi assaltato un portavalori. Scontro a fuoco con i carabinieri ma nessun ferito. D'Attis denuncia: "In Puglia emergenza sicurezza, Piantedosi intervenga" Attimi di terrore questa mattina in Puglia sulla statale 613, la superstrada che collega Brindisi e Lecce, precisamente all'altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato due furgoni portavalori, di cui uno di scorta, dell'azienda BTV Battistolli. Secondo quanto riportato da LeccePrima, il blitz sarebbe scattato con l'incendio di un mezzo pesante, posizionato di traverso alla carreggiata e usato per bloccare il passaggio e isolare la zona, costringendo i due portavalori ad arrestare la loro corsa.

