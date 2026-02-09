Assaltano la gioielleria che sta per chiudere a martellate sulle vetrine | la fuga con 200mila euro di oro e l' arresto

Un gruppo di ladri ha assaltato una gioielleria nel centro commerciale di Vimodrone, vicino a Milano, domenica sera. Hanno sfondato le vetrine con dei martelli e si sono portati via circa 200mila euro di oro. Durante la fuga, sono stati comunque fermati dalla polizia e arrestati. La gioielleria, che stava per chiudere, si trova in via Padana Superiore.

A fermare uno dei membri della banda, con la refurtiva in un borsone, è stato un vigile del fuoco fuori servizio. I carabinieri poi hanno arrestato un 41enne cileno. Si cercano i complici Il furto in gioielleria a martellate sulle vetrine, poi la fuga. E l'imprevisto. È successo a Vimodrone, all'interno di una gioielleria nel centro commerciale di via Padana Superiore a Vimodrone, comune milanese alle porte della Brianza, nella serata di domenica 8 febbraio. Una banda è entrata in azione, riuscendo (quasi) a mettere le mani su gioielli. Un bottino da circa 200mila euro in oro e preziosi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

