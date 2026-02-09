Asola esulta | giocatore incassa quasi 28mila euro al Lotto tra ambi terni e quaterna

Una forte emozione ha attraversato Asola, in provincia di Mantova, quando un suo giocatore ha vinto quasi 28 mila euro al Lotto. Tra ambi, terni e quaterne, la fortuna si è fatta sentire nel fine settimana appena passato. La notizia ha fatto il giro del paese, con molti che si sono ritrovati a parlare di questa vincita inattesa.

Una ventata di fortuna ha colpito Asola, in provincia di Mantova, nel fine settimana appena concluso. Un giocatore locale ha incassato una vincita di 27.900 euro al Lotto, grazie a una combinazione di sei ambi, quattro terni e una quaterna. Il colpo di fortuna si è verificato nell’ambito dei concorsi del Lotto di sabato scorso, portando un sorriso alla comunità locale. La notizia, riportata da Agipronews, si inserisce in un contesto di vincite diffuse in Lombardia. Venerdì, un giocatore di Graffignana, in provincia di Lodi, aveva già festeggiato un premio significativo di 54.347,83 euro grazie al Simbolotto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel concorso del Lotto di venerdì 23 gennaio, Comacchio ha registrato un risultato significativo, con una giocata vincente che ha portato a una quaterna, quattro terni e sette ambi su tutte le ruote.