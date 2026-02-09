Askatasuna la portavoce | È il governo a non fare gli interessi dell' Italia

Dieci giorni dopo gli scontri a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna, i portavoce del centro sociale si sono presentati davanti ai giornalisti. La portavoce ha accusato il governo di non tutelare gli interessi dell’Italia e ha chiesto più ascolto e attenzione verso le esigenze della comunità. I manifestanti restano fermi nelle loro posizioni, e la tensione tra le parti sembra ancora lontana dalla soluzione.

Dieci giorni dopo i violenti scontri scoppiati a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, i portavoce hanno tenuto un incontro con i media. " Meloni ha dichiarato che chi protesta è nemico dell'Italia. Noi pensiamo in realtà che chi protesta faccia gli interessi dell'Italia e in questo momento chi invece non fa gli interessi della popolazione italiana è proprio il governo ", ha dichiarato Martina, una dei portavoce di Askatasuna.

