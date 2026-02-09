La portavoce dell’Askatasuna ribadisce che sono stati gli attaccanti a far salire la tensione. “Chi ha deciso di attaccare noi e Torino, con lo sgombero del 18 dicembre, è stato chi ha innalzato il livello dello scontro”, dice. La discussione si fa più accesa e le accuse si concentrano sulle responsabilità degli ultimi eventi.

“Lo abbiamo già detto: di fatto chi ha innalzato il livello in questa situazione è chi ha deciso di attaccare l’Askatasuna e di attaccare una città che è quella di Torino con lo sgombero che c’è stato il 18 dicembre”. Così una delle portavoci del centro sociale Askatasuna che oggi hanno tenuto una conferenza stampa, in merito alle violenze che si sono registrate in città lo scorso 31 gennaio. “Questo ha portato in piazza anche una risposta a questo attacco che è stata una risposta determinata che ha visto la partecipazione di tutti e tutte”, ha aggiunto la portavoce. “Schiacciare il dibattito sul tema violenza è una scorciatoia per semplificare una realtà molto più complessa perché da un lato c’è chi solleva questa questione della violenza in maniera strumentale e con questi non ci interessa confrontarci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Askatasuna, la portavoce: “A innalzare il livello di scontro è chi ci attacca”

Approfondimenti su Askatasuna Askatasuna

Askatasuna rompe il silenzio dopo le perquisizioni di stamattina, accusando il governo di voler criminalizzare il dissenso e screditare i movimenti di protesta pro-Palestina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ASKATASUNA: ORA BASTA! #basta #live #sinistra #scontro #torino #polizia #poliziotti #schlein #pd

Ultime notizie su Askatasuna Askatasuna

Argomenti discussi: Torino, portavoce Askatasuna: Oggi giornata importante per nuovo inizio; Askatasuna, i cortei contro la chiusura del centro sociale. Il portavoce: Giornata importante per nuovo inizio. Le persone non vogliono...; Torino, movimenti in piazza per Askatasuna; Askatasuna, ora FdI chiede il passo indietro dell’assessore di Avs a Torino.

Askatasuna, la portavoce: È il governo a non fare gli interessi dell'ItaliaDieci giorni dopo i violenti scontri scoppiati a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, i portavoce hanno tenuto ... lapresse.it

Askatasuna, la portavoce: Siamo di fronte a un governo che è nemico del popolo(LaPresse) I portavoce del centro sociale Askatasuna di Torino hanno tenuto un incontro con i media, dieci giorni dopo la manifestazione, a ... stream24.ilsole24ore.com

Torino, portavoce Askatasuna: "Oggi giornata importante per nuovo inizio" facebook

“A Torino continuerà a esserci una sorta di mobilitazione permanente contro la militarizzazione di Vanchiglia [uno dei quartieri storici più caratteristici di Torino], ma anche per costruire percorsi più ampi di confronto e partecipazione” Portavoce/attivista di Askat x.com