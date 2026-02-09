Nella serata di ieri, il televoto ha premiato la fiction Cuori, che si è aggiudicata la vittoria negli ascolti. Tuttavia, il vero boom lo ha fatto il pattinaggio su Rai 2, attirando un pubblico molto più numeroso. Male invece il Milionario, che ha registrato risultati sotto le aspettative. La serata televisiva si è così divisa tra successi e delusioni, con il pattinaggio che si conferma come una delle grandi sorprese dell’ultima stagione.

I dati degli ascolti tv assegnano la vittoria a Cuori, ma è da segnalare il grande seguito che ha avuto il pattinaggio su Rai 2 Gli ascolti tv dell’8 febbraio assegnano la vittoria a Cuori che però continua a perdere ascolti, benissimo il pattinaggio su Rai 2, mentre Milionario crolla. In access un’altra vittoria per Stefano De Martino. Gerry Scotti stavolta ha subito doppia sconfitta e si è fatto battere anche dallo sport. Super Bowl, Bad Bunny infuria Trump con le critiche all’ICE: “Lo spettacolo più brutto di sempre, uno schiaffo agli Usa” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Cuori ma boom per il pattinaggio, male il Milionario

Approfondimenti su Cuori Pattinaggio

La serata di ieri ha visto un leggero sorpasso di Cuori su Il Milionario negli ascolti tv, ma senza grandi entusiasmi.

Gli ascolti televisivi del 25 gennaio evidenziano una leggera preferenza dei telespettatori per Gerry Scotti, con una vittoria di “Il Milionario” su “Prima di Noi”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cuori Pattinaggio

Argomenti discussi: Ascolti tv, 'Cuori 3' vince la prima serata; Ascolti tv ieri (1° febbraio): trionfo per De Martino e Pilar Fogliati, batosta (doppia) per Gerry Scotti; Ascolti TV ieri sera, 1 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori e Il Milionario?; Ascolti Tv: Cuori supera Il Milionario, bene Report e Fazio.

Ascolti TV ieri sera, 8 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori e Il Milionario?Ascolti TV: la serata di domenica 8 febbraio 2026 ha visto una sfida agguerrita in prima serata, che ricalca quella di settimana scorsa: una nuova fiction italiana contro uno dei game show più amati d ... money.it

Ascolti tv, Cuori fa meglio del Milionario, De Martino re dell'Auditel. Bene Poletti-BarraGli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la terza stagione della serie Cuori con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati ... iltempo.it

Don Matteo 15 vince e si conferma negli ascolti tv con più di 4 milioni di telespettatori e il 23,2% di share. Raoul Bova è ormai un perfetto Don Massimo, sempre più bravo nel ruolo di protagonista. Il quinto episodio è stato impreziosito anche dalla partecipaz facebook

Grandi ascolti su Rai 1 in access prime time con #AffariTuoi che vince con 5 milioni 187 mila spettatori e il 24,1% di share. #AscoltiTv x.com