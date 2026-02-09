Ascolti tv ieri 8 febbraio 2026 da La Ruota della Fortuna a Chi vuol essere milionario da Affari Tuoi alle Olimpiadi | i dati Auditel

I dati Auditel di domenica 8 febbraio mostrano una giornata di alta tensione tra i principali canali italiani. Rai 2 trasmette ancora le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, attirando numerosi spettatori. Su altri canali, tra programmi di intrattenimento come La Ruota della Fortuna, Chi vuol essere milionario e Affari Tuoi, si registra una buona affluenza di pubblico. La sfida tra i vari programmi si conferma serrata, con ascolti che si avvicinano e si incrociano lungo tutta la giornata.

Scopriamo gli ascolti tv di ieri, domenica 8 febbraio 2026: la televisione italiana ha presentato una sfida serrata tra i principali canali generalisti nel prime time e nell’access prime time, con programmi diversi per generi e target di pubblico che hanno animato il palinsesto e stimolato la curiosità dei telespettatori. Su Rai 1 è andata in onda la fiction Cuori alle 21:30, mentre Rai 2 ha seguito la diretta delle gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 alle 21:00. Rai 3 ha proposto l’approfondimento di Report alle 21:00, mentre su Rete 4 alle 21:30 c’è stato Fuori dal coro. Dal fronte Mediaset, Canale 5 ha trasmesso Chi Vuol Essere Milionario alle 21:20 e Italia 1 ha puntato su Le Iene alle 21:13. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

