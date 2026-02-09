Nella serata di ieri, domenica 8 febbraio 2026, su Rai1 è andata in onda la terza stagione di Cuori. La fiction ha tenuto incollati davanti alla tv circa 4.000 spettatori, con una percentuale di share ancora da comunicare.

Nella serata di ieri, domenica 8 febbraio 2026, su Rai1 la terza stagione di Cuori ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 le Olimpiadi di Milano-Cortina intrattengono.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Surviving – Il caso Epstein raggiunge. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 8 Febbraio 2026

Approfondimenti su Cuori Serie

Ieri sera, su Rai1, è andato in onda “Cuori 3” e ha attirato circa 1.

I dati Auditel di ieri mostrano come sono andati i programmi del pomeriggio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

VANGELO DEL GIORNO DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026 La luce che non si nasconde

Ultime notizie su Cuori Serie

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri (1° febbraio): trionfo per De Martino e Pilar Fogliati, batosta (doppia) per Gerry Scotti; I programmi in tv domenica 8 febbraio 2026; Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 8 Febbraio, in prima serata.

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Sabato 7 febbraioCome sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato Sabato 7 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it

Ascolti tv ieri 8 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 8 febbraio 2026. In questo articolo trovate tutti i dettagli degli ascolti tv di ieri sera: share tv e dati Auditel per domenica 8 febbraio 2026. mam-e.it

Buongiorno!! Ieri boom di ascolti per Domenica Live ancora una volta programma leader della domenica pomeriggio con picchi superiori al 20% di share e di 3 milioni di spettatori! 7 punti sopra il cielo! Grazieeeeeeeee!! #nonserveaggi facebook

#AscoltiTV | Domenica 18 Gennaio 2026. Bene #OrnellaSenzaFine (10.5%), #ChiVuolEssereMilionario al 16.6%, flop #PrimaDiNoi (11.2%) I dati auditel della giornata di ieri x.com