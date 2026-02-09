Ascolti TV di domenica 8 febbraio 2026 | trionfano le Olimpiadi bene Affari Tuoi e Cuori

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno dominato gli ascolti di domenica sera. Su Rai2, la diretta ha attirato milioni di spettatori, lasciando indietro le altre trasmissioni. In prima serata, “Cuori” su Rai1 ha mantenuto un buon pubblico, mentre “Che Tempo Che Fa” ha tenuto compagnia a chi cercava altro. La giornata si è chiusa con “Affari Tuoi” e “Cuori” tra i programmi più visti, confermando che le Olimpiadi sono ancora il grande rich

Mario Adinolfi contattato per il Grande Fratello Vip: “Tina Cipollari opinionista? Pensa a fatturare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Rai2 domina la giornata grazie alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, mentre in prima serata Cuori e Che Tempo Che Fa tengono alto il pubblico generalista Gli ascolti tv di domenica 8 febbraio 2026 sono stati fortemente segnati dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che su Rai2 con il Pattinaggio Artistico hanno conquistato 3.111.000 spettatori e il 15.8% di share dalle 21:02 alle 22:45, risultando il programma più visto della prima serata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di domenica 8 febbraio 2026: trionfano le Olimpiadi, bene Affari Tuoi e Cuori Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Ascolti TV di Domenica 1 Febbraio 2026: Cuori vince la serata, Affari Tuoi batte La Ruota, boom Linea Verde La serata di ieri ha visto Rai1 dominare gli ascolti con “Cuori 3”, che ha battuto nettamente “Affari Tuoi” su Rai1 rispetto a “La Ruota” su Canale 5. Ascolti tv 1 febbraio 2026: Cuori 3, Chi vuol essere milionario, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Domenica 1 febbraio 2026, le sfide tra Rai 1 e Canale 5 si fanno più intense. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio; Ascolti tv domenica 1 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere milionario e Che Tempo Che Fa; Ascolti tv, quasi 3 milioni di spettatori per il ritorno di Cuori; Ascolti tv ieri (1° febbraio): trionfo per De Martino e Pilar Fogliati, batosta (doppia) per Gerry Scotti. Ascolti tv, i dati dell’8 febbraio 2025Nella serata di ieri, domenica 8 febbraio 2026, su Rai1 la terza stagione di Cuori ha coinvolto 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share ... 361magazine.com Ascolti tv dell’8 febbraio, è la serata di Cuori. Ma Gerry Scotti non mollaUna nuova domenica all’insegna dei grandi titoli in prima serata: Cuori 3 presidia il prime time mentre Gerry Scotti non molla ... dilei.it Affari Tuoi - Una poliziotta in studio e un finale assurdo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.