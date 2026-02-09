La terza stagione di Cuori su Rai1 ha attirato oltre 2,8 milioni di spettatori domenica sera, con uno share del 16,6%. Il dramma si conferma tra i programmi più visti, tenendo incollati al televisore gli spettatori italiani. A seguire, pattinaggio e Chi Vuol Essere Milionario si sono aggiudicati rispettivamente il 15,8% e il 14,5% di share.

La terza stagione di Cuori su Rai1 ha conquistato 2.822.000 spettatori, pari al 16,6% di share. Il dramma continua a confermarsi tra i programmi più seguiti della serata, mantenendo il pubblico affezionato incollato allo schermo. Canale5 si difende con il quiz. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha raccolto 1.876.000 spettatori con il 14,5% di share, confermando la solidità del quiz anche contro la concorrenza delle serie e degli eventi sportivi. Olimpiadi su Rai2: il Pattinaggio Artistico attira l’attenzione. Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai2, con il Pattinaggio Artistico, hanno intrattenuto 3. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV di domenica 8 febbraio 2026: Cuori 16.6%, Pattinaggio 15.8% e Chi Vuol Essere Milionario 14.5%

Approfondimenti su Cuori Italia

La sera di domenica 8 febbraio 2026 ha visto una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5.

Domenica sera, gli ascolti tv hanno premiato “Cuori” su Rai 1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cuori Italia

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio; Ascolti tv domenica 1 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere milionario e Che Tempo Che Fa; Ascolti tv, quasi 3 milioni di spettatori per il ritorno di Cuori; Ascolti tv ieri (1° febbraio): trionfo per De Martino e Pilar Fogliati, batosta (doppia) per Gerry Scotti.

Ascolti tv dell’8 febbraio, è la serata di Cuori. Ma Gerry Scotti non mollaUna nuova domenica all’insegna dei grandi titoli in prima serata: Cuori 3 presidia il prime time mentre Gerry Scotti non molla ... dilei.it

Ascolti tv 8 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, Affari tuoi contro La ruota della fortunaAffari tuoi contro La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata del programma dei pacchi. Ha giocato Rossella ... fanpage.it

La 1700esima puntata di 'Chi Vuol Essere Milionario - Il Torneo' vede nuovi sfidanti tentare la corsa al montepremi guidati da Gerry Scotti. https://serial.everyeye.it/notizie/chi-vuol-milionario-torneo-domenica-8-febbraio-vince-1-milione-euro-858399.htmlut facebook