Ascolti tv dell’8 febbraio è la serata di Cuori Ma Gerry Scotti non molla

La domenica televisiva si conferma il terreno di scontro preferito dai giganti della tv, e i dati Auditel dell’8 febbraio 2026 ci consegnano un quadro quanto mai vivace di questa domenica ricca di titoli di primo livello. A trionfare nel prime time è ancora una volta il battito rassicurante di Cuori 3 su Rai 1: la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari continua a far innamorare il pubblico, confermandosi leader della serata grazie a quell’atmosfera irresistibile che si muove tra medicina, sentimenti e atmosfera anni ’70. Ma se Rai 1 festeggia con le corsie delle Molinette, Canale5 risponde col colpo su colpo. 🔗 Leggi su Dilei.it

La serata dell’1 febbraio si apre con una sfida tra grandi nomi della televisione italiana.

