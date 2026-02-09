Ascolti tv dell’8 febbraio è la serata di Cuori Ma Gerry Scotti non molla

La serata dell’8 febbraio si anima con la sfida tra i principali programmi della domenica. Su Rai1 va in onda

La domenica televisiva si conferma il terreno di scontro preferito dai giganti della tv, e i dati Auditel dell’8 febbraio 2026 ci consegnano un quadro quanto mai vivace di questa domenica ricca di titoli di primo livello. A trionfare nel prime time è ancora una volta il battito rassicurante di  Cuori 3   su Rai 1: la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari continua a far innamorare il pubblico, confermandosi leader della serata grazie a quell’atmosfera irresistibile che si muove tra medicina, sentimenti e atmosfera anni ’70. Ma se Rai 1 festeggia con le corsie delle Molinette, Canale5 risponde col colpo su colpo. 🔗 Leggi su Dilei.it

