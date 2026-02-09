Ascolti TV 9 Febbraio 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati sugli ascolti tv di ieri sera mostrano come alcune trasmissioni abbiano conquistato il pubblico, mentre altre hanno registrato numeri più bassi. La prima serata del 9 febbraio ha visto diverse variazioni rispetto alle settimane scorse, con programmi che hanno attirato milioni di spettatori. I dati ufficiali dell’Auditel confermano quali show sono stati i protagonisti della serata e quali meno.

Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 9 Febbraio 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Lunedì 9 Febbraio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Cuori.

