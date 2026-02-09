Ascolti tv 8 febbraio 2026 | Cuori 3 16.6% Chi vuol essere milionario 14.5% Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

La sera di domenica 8 febbraio 2026 ha visto una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Cuori 3” ha ottenuto il 16,6% di share, mentre “Chi vuol essere milionario” si ferma al 14,5%. La concorrenza tra le due reti continua a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Ascolti tv di domenica 8 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Cuori 3 ” contro “ Chi vuol essere milionario “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Cuori 3 vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 8 febbraio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Cuori 3” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto? Rai 1: Cuori 3, la terza stagione della serie tv serie tv diretta da Riccardo Donna con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

