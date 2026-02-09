Ascoli il centro storico è surriscaldato | ecco le pareti vegetali per contrastarlo

Ascoli si prepara a combattere il caldo estivo con una novità. Nel centro storico sono state installate pareti vegetali per raffreddare l’aria e migliorare la qualità dell’ambiente. La città si trasforma in un vero e proprio laboratorio di ricerca, guidato dalla professoressa Roberta Cocci Grifoni, fisica e ricercatrice, che ha ideato questa soluzione per rendere più vivibile il cuore di Ascoli.

ASCOLI La città si trasforma in un laboratorio di ricerca sul clima e sulla salute. E lo fa grazie a uno studio, guidato dalla professoressa Roberta Cocci Grifoni, fisica e ricercatrice della Scuola di Architettura dell’ Università di Camerino, nell’ambito del Pinqua. L'obiettivo condiviso tra università e Arengo consiste nella creazione di un gemello digitale dinamico della città. Il modello virtuale Questo modello virtuale permetterà di simulare in anticipo l'impatto di ogni azione prevista sul territorio urbano, garantendo una pianificazione consapevole e mirata, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e massimizzando i benefici. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

