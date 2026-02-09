Ascoli Calcio | tris a Pineto Corradini protagonista e Tomei soddisfatto della prestazione

L’Ascoli batte il Pineto 3-1 in trasferta e porta a casa tre punti importanti. Corradini si mette in luce come protagonista della partita, mentre Tomei si dice soddisfatto della prestazione della squadra. La vittoria permette ai bianconeri di mantenere il terzo posto in classifica, rafforzando le possibilità di avvicinare le zone di testa.

L’Ascoli Calcio ha conquistato una vittoria significativa in trasferta contro il Pineto per 1-3, consolidando il terzo posto in classifica nel campionato di Serie C. Decisiva la doppietta di Giovanni Corradini e il gol di Galuppini, mentre il tecnico Francesco Tomei ha sottolineato l’importanza delle scelte iniziali e la determinazione della squadra nel superare le difficoltà incontrate sul campo. La partita, disputata al “Pavone-Mariani” di Pineto, ha visto l’Ascoli imporsi su una squadra avversaria ben allenata e dinamica. Il successo, arrivato dopo le recenti vittorie casalinghe contro Perugia e Livorno, rappresenta un passo importante per la squadra di Tomei, che continua a mostrare un buon momento di forma.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Ascoli si appresta ad affrontare in trasferta la giovane Juventus, in una sfida importante per il prosieguo del campionato.

