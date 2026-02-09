Artico | nuovo modello predice con più accuratezza l’estensione del ghiaccio a settembre utile per economia e ricerca

Gli scienziati hanno messo a punto un nuovo modello che permette di prevedere con più precisione quanto scenderà il ghiaccio nell’Artico a settembre. Ora è possibile stimare l’estensione della banchisa da uno a quattro mesi prima, un vantaggio importante per l’economia e la ricerca.

Un nuovo sistema di previsione sviluppato da ricercatori statunitensi e britannici consente di stimare con maggiore accuratezza l’estensione della banchisa artica nel mese di settembre, da uno a quattro mesi prima del suo verificarsi. Questa innovazione, pubblicata sulla rivista scientifica Chaos, rappresenta un passo avanti nella comprensione delle dinamiche climatiche artiche e ha implicazioni significative per le comunità locali e le attività economiche nella regione. Il progressivo ritiro dei ghiacci artici è un fenomeno sempre più marcato, un indicatore chiave del cambiamento climatico globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

