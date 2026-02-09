La 49esima edizione di Arte Fiera si è conclusa con oltre cinquantamila visitatori. La nuova gestione di Davide Ferri commenta con entusiasmo, anche se lui stesso ammette che il bilancio non è stato del tutto positivo. La fiera si conferma comunque un evento importante per il settore, attirando pubblico da tutta Italia.

Cinquantamila visitatori, anzi, qualche decina in più. Si chiude così, nel segno del successo, la 49esima edizione di Arte Fiera, con la nuova direzione di Davide Ferri, che esclama: "Il bilancio non è positivo, è oltre, sono proprio entusiasta". Forse un ottimismo così si era colto lo scorso anno dalle parole di Simone Mengoi, ma era la sua ultima edizione, frutto di un grande e a tratti faticoso lavoro. Debuttare ad Arte Fiera in una cornice del genere, quindi, è una grande fortuna che adesso andrà mantenuta. E se Enea Righi, il direttore operativo, rimarrà anche l’anno prossimo, allora squadra che vince non si cambia, e restiamo in attesa di vedere "cosa sarà" la seconda direzione insieme, che è anche quella del cinquantenario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arte Fiera, cinquantamila visitatori: "Un successo, siamo entusiasti"

Approfondimenti su Arte Fiera Visitatori

La Bergamo Arte Fiera (BAF), in collaborazione con Italian Fine Art (IFA), si è conclusa domenica 18 gennaio, attirando circa 13.

Nel 2025, la pinacoteca ha raggiunto un record di oltre diecimila visitatori, confermando il suo ruolo culturale di rilievo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Arte Fiera Visitatori

Argomenti discussi: Arte Fiera, cinquantamila visitatori: Un successo, siamo entusiasti; 50 anni di mercato e collezionismo in Italia: Enea Righi sul ruolo di Arte Fiera nel sistema dell’arte.

Arte Fiera, cinquantamila visitatori: Un successo, siamo entusiastiSoddisfatto il neo direttore Ferri. Il direttore operativo Righi: Sul Moderno va aumentata la qualità dell’offerta ... ilrestodelcarlino.it

Arte Fiera Bologna 49: intervista al nuovo direttore Davide FerriDavide Ferri, alla sua prima direzione artistica, ha le idee chiare: Arte Fiera è italiana e nazional-popolare. Qui l'intervista ... exibart.com

Arte Fiera Bologna 2026 racconta un mercato che cammina a passo umano, tra collezionismo domestico e prezzi accessibili. La fiera restituisce l’immagine fedele di un mercato nazionale fatto di scelte ponderate e nuove abitudini collezionistiche. L’articolo di facebook

Con Arte Fiera 2026, in programma dal 6 all’8 febbraio a Bologna, il #GruppoHera rinnova il proprio impegno per la cultura sostenendo KOLOSSAL, l’opera site specific di Marcello Maloberti che apre simbolicamente il percorso espositivo della 49ª edizione. x.com